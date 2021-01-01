Отследить посылку
С трекинг-сервисом Boxberry вы всегда будете знать, где ваша посылка. Мы позаботимся о своевременной доставке ваших отправлений, а вы сможете отслеживать путь каждой посылки бесплатно и в режиме онлайн.
Как отследить посылку?
Пользоваться трекинг-сервисом Boxberry очень просто. Выберите удобный для вас способ:
- Отcледить посылку на сайте Boxberry. Для этого вам не понадобится регистрация. Достаточно ввести номер заказа или экспресс-накладной в поле для отслеживания и нажать кнопку «Отследить».
- Отследить посылку в мобильном приложении или в личном кабинете. Когда вы регистрируетесь в личном кабинете Boxberry, создается учетная запись, в которую автоматически будут передаваться данные обо всех ваших посылках. Чтобы отследить посылку, вам не придется запоминать номер заказа или экспресс-накладной, достаточно просто войти в личный кабинет или мобильное приложение.
Отслеживание отправлений по России
Выбирайте доставку Boxberry, покупая товары в российских интернет-магазинах и отправляя посылки по России. Отслеживайте путь посылки удобным для вас способом и получайте наиболее важную информацию о вашем отправлении:
- текущее местоположение и все предыдущие статусы посылки;
- плановую дату и адрес доставки;
- сведения об оплате и условиях получения посылки.
Отслеживание международных отправлений
Заказывайте товары в зарубежных интернет-магазинах и отправляйте посылки в США и Европу с Boxberry. Мы предоставим вам полную информацию о движении каждого отправления.
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Посылки в США и Европу
- Вы видите весь путь посылки: с момента ее оформления до получения клиентом.
- Информация о ключевых событиях трекинга дублируется на электронную почту.
- Данные о статусах посылок отображаются на русском и английском языках — вы можете передать эту информацию получателю, даже если он не владеет русским языком.
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Посылки с iHerb, StyleKorean, Jackson’s Art
Хотите отследить свой заказ? С Boxberry это просто:
- Закажите товар на iHerb, StyleKorean или Jackson’s Art. Как только посылка будет передана Boxberry, мы сообщим вам об этом по электронной почте.
- Отслеживайте весь путь вашего заказа, в том числе процесс таможенного оформления. Если в ходе таможенного оформления понадобится предоставить дополнительную информацию, вы получите запрос с адреса inter@boxberry.ru или звонок с номера 8 800 222 68 57.
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Возвраты в ASOS
Не подошел товар из интернет-магазина Asos? C Boxberry вы можете вернуть его через пункты выдачи или постаматы и отслеживать путь посылки вплоть до ее получения интернет-магазином. Обратите внимание: каждое возвратное отправление необходимо упаковать в отдельный пакет или коробку.
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Посылки из США
Boxberry доставит в Россию ваши заказы с eBay, Amazon, Victoria Secret, Macy’s и любых других американских интернет-магазинов. Трекинг посылок полностью прозрачен и доступен в личном кабинете, на сайте и в приложении Boxberry. Пользуйтесь выгодной международной доставкой под ключ. Мы несём ответственность за каждую посылку на всем её пути: от склада в США до получателя в России.