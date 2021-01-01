Частным клиентам
Интернет-магазинам Бизнес-партнерам International delivery О компании Контакты
  • {{ item.Name }}
Личный кабинет
Доставка
Отправить и получить посылку Доставка по России Доставка в страны СНГ Доставка с Avito, Юлы, ВКонтакте, Ярмарки Мастеров Доставка растений из интернет-магазинов Мобильное приложение Отследить посылку
Условия
Упаковка писем и посылок Требования к отправке Документы Информация о способах оплаты
Международная доставка
Доставка в США, Европу и другие страны мира Доставка в страны СНГ Доставка из зарубежных магазинов Доставка посылок из США BXBox Возврат товаров в магазин ASOS Таможенные правила для физических лиц Товары, запрещенные к международной перевозке Персональные данные Оферта Boxberry
FAQ
Частным клиентам
Интернет-магазинам Бизнес-партнерам International delivery О компании Контакты
Доставка
Отправить и получить посылку Доставка по России Доставка в страны СНГ Доставка с Avito, Юлы, ВКонтакте, Ярмарки Мастеров Доставка растений из интернет-магазинов Мобильное приложение Отследить посылку
Условия
Упаковка писем и посылок Требования к отправке Документы Информация о способах оплаты
Международная доставка
Доставка в США, Европу и другие страны мира Доставка в страны СНГ Доставка из зарубежных магазинов Доставка посылок из США BXBox Возврат товаров в магазин ASOS Таможенные правила для физических лиц Товары, запрещенные к международной перевозке Персональные данные Оферта Boxberry
FAQ
Отделения на карте Личный кабинет
Ваш город:
Отследить отправление Отследить

Номера отправлений имеют формат: XXXX-XXXX-XXXXBR

При создании отправления, номер отправляется на ваш e-mail, а так же по SMS. Там вы его и найдете

Рассчитать отправление Доставка по России и СНГ Доставка в США и Европу

Отследить посылку

С трекинг-сервисом Boxberry вы всегда будете знать, где ваша посылка. Мы позаботимся о своевременной доставке ваших отправлений, а вы сможете отслеживать путь каждой посылки бесплатно и в режиме онлайн.

Отправляйте посылки по России и в страны СНГ!
Отправка по России и СНГ Отправка в США, Европу
и по всему миру

Как отследить посылку?

Пользоваться трекинг-сервисом Boxberry очень просто. Выберите удобный для вас способ:

  1. Отcледить посылку на сайте Boxberry. Для этого вам не понадобится регистрация. Достаточно ввести номер заказа или экспресс-накладной в поле для отслеживания и нажать кнопку «Отследить».
  2. Отследить посылку в мобильном приложении или в личном кабинете. Когда вы регистрируетесь в личном кабинете Boxberry, создается учетная запись, в которую автоматически будут передаваться данные обо всех ваших посылках. Чтобы отследить посылку, вам не придется запоминать номер заказа или экспресс-накладной, достаточно просто войти в личный кабинет или мобильное приложение.

Отслеживание отправлений по России

Выбирайте доставку Boxberry, покупая товары в российских интернет-магазинах и отправляя посылки по России. Отслеживайте путь посылки удобным для вас способом и получайте наиболее важную информацию о вашем отправлении:

  • текущее местоположение и все предыдущие статусы посылки;
  • плановую дату и адрес доставки;
  • сведения об оплате и условиях получения посылки.

Отслеживание международных отправлений

Заказывайте товары в зарубежных интернет-магазинах и отправляйте посылки в США и Европу с Boxberry. Мы предоставим вам полную информацию о движении каждого отправления.

  1. Посылки в США и Европу

    • Вы видите весь путь посылки: с момента ее оформления до получения клиентом.
    • Информация о ключевых событиях трекинга дублируется на электронную почту.
    • Данные о статусах посылок отображаются на русском и английском языках — вы можете передать эту информацию получателю, даже если он не владеет русским языком.

  2. Посылки с iHerb, StyleKorean, Jackson’s Art

    Хотите отследить свой заказ? С Boxberry это просто:

    • Закажите товар на iHerb, StyleKorean или Jackson’s Art. Как только посылка будет передана Boxberry, мы сообщим вам об этом по электронной почте.
    • Отслеживайте весь путь вашего заказа, в том числе процесс таможенного оформления. Если в ходе таможенного оформления понадобится предоставить дополнительную информацию, вы получите запрос с адреса inter@boxberry.ru или звонок с номера 8 800 222 68 57.

  3. Возвраты в ASOS

    Не подошел товар из интернет-магазина Asos? C Boxberry вы можете вернуть его через пункты выдачи или постаматы и отслеживать путь посылки вплоть до ее получения интернет-магазином. Обратите внимание: каждое возвратное отправление необходимо упаковать в отдельный пакет или коробку.

  4. Посылки из США

    Boxberry доставит в Россию ваши заказы с eBay, Amazon, Victoria Secret, Macy’s и любых других американских интернет-магазинов. Трекинг посылок полностью прозрачен и доступен в личном кабинете, на сайте и в приложении Boxberry. Пользуйтесь выгодной международной доставкой под ключ. Мы несём ответственность за каждую посылку на всем её пути: от склада в США до получателя в России.

Отслеживайте доставку и оформляйте посылки в новом мобильном приложении Boxberry