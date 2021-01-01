Отследить посылку

Не подошел товар из интернет-магазина Asos? C Boxberry вы можете вернуть его через пункты выдачи или постаматы и отслеживать путь посылки вплоть до ее получения интернет-магазином. Обратите внимание: каждое возвратное отправление необходимо упаковать в отдельный пакет или коробку.

Посылки из США

Boxberry доставит в Россию ваши заказы с eBay, Amazon, Victoria Secret, Macy’s и любых других американских интернет-магазинов. Трекинг посылок полностью прозрачен и доступен в личном кабинете, на сайте и в приложении Boxberry. Пользуйтесь выгодной международной доставкой под ключ. Мы несём ответственность за каждую посылку на всем её пути: от склада в США до получателя в России.